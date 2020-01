Umowa podpisana! Most nad Regalicą przejdzie remont

Porozumienie umożliwi przebudowę mostu kolejowego na linii Wrocław - Szczecin, czyli tzw. Nadodrzance. Zdemontowane zostaną trzy przęsła i podpory obiektu. W ich miejscu powstanie nowa, wzmocniona konstrukcja, która zapewni sprawny ruch pociągów na najbliższe dziesięciolecia.

Prace przewidują budowę drugiego toru o długości 300 metrów z siecią trakcyjną. Zachowane zostanie ruchome przęsło zwodzone znajdujące się od strony Międzyodrza.

- Inwestycja realizowana przez Wody Polskie i PKP PLK ma strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Prace zapewnią większy prześwit mostu, zostanie on wyniesiony na wysokość ok. 6,2 metra ponad poziom tzw. Wielkiej Wody Żeglownej, co jest istotne dla zwiększenia działań mających na celu ochronę przeciwpowodziową w Szczecinie i skuteczne prowadzenie polsko-niemieckiej akcji lodołamania - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.