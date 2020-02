Ulica Twardowskiego w Szczecinie w remoncie. Jak idą prace? [ZDJĘCIA]

- Mamy gotowy fragment ulicy Twardowskiego od strony ulicy Mickiewicza, trwa jeszcze układanie chodników i krawężników. W pozostałej części trwają prace ziemne, m.in. przy kanalizacji. Na odcinku bezpośrednio przy stadionie, trwają przygotowania do rozbiórki, a od strony ul. 26 Kwietnia w najbliższych tygodniach będziemy przygotowywać się do położenia nowej nawierzchni - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta do spraw inwestycji.

Przypomnijmy, że chodzi o modernizację ulicy Twardowskiego i Witkiewicza. Przebudowa ulicy Twardowskiego dotyczy brukowanego fragmentu. Prace na ul. Witkiewicza obejmują odcinek aż do skrzyżowania z ul. Santocką.

W tej chwili wycinane są drzewa kolidujące z prowadzonymi pracami.