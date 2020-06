Ulica Miodowa w Szczecinie po remoncie. Wykorzystują to piraci drogowi

ULICA MIODOWA PO REMONCIE

Senna do niedawna ulica Miodowa stała się bardzo ruchliwa, gdy w ubiegłym roku wyremontowano odcinek do Gubałówki. Mieszkańcy skarżą się, że niektórzy z kierowców jeżdżą tu bardzo szybko. Aby zapobiec takim sytuacjom ustawiono znaki ograniczające prędkość nawet do 30 kilometrów na godzinę, stworzono kilka przejść dla pieszych, a na jezdni położono spowalniacze ruchu.

- I niestety niewiele to pomaga. Ze względu na autobus, który ma się tu pojawić w przyszłości, spowalniacze rozstawione są szeroko, aby mógł przejechać bez przeszkód. To powoduje, że samochody osobowe mają miejsca, aby jechać miedzy spowalniaczami. Także ograniczenie prędkości niewiele daje. Robi się naprawdę niebezpiecznie - mówi pan Tomasz, mieszkaniec Warszewa.

MIESZKAŃCY ULICY MAJĄ OBAWY

Podobnego zdania są inni mieszkańcy.

- Na krótkim odcinku drogi jest kilka przejść dla pieszych, ale kierowcy niewiele sobie z tego robią. Dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, gdy piesi w ostatniej chwili wycofują się z przejścia w obawie przed nadjeżdżającym samochodem - dodaje pani Izabella, która mieszka przy ulicy Miodowej.