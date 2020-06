Uczniowie zakończyli rok szkolny. Fotorelacja ze szkół w naszym mieście

Pandemia koronawirusa odmieniła życie i funkcjonowanie placówek szkolnych, dlatego zakończenie roku 2019/2020 odbyło się inaczej niż zwykle. Część szkół zorganizowała skromne uroczystości w plenerze, głównie na boiskach szkolnych. Część zaprosiła uczniów do klas na spotkania z wychowawcami, ale z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego (odstępy i maseczki). Niektóre zdecydowały się na wydawanie świadectw w sekretariatach według określonego harmonogramu godzinowego, a część przesunęła rozdanie świadectw na wrzesień, kiedy uczniowie ponownie pojawią się w szkołach, a świadectwa otrzymali tylko uczniowie klas VIII i klas maturalnych ze względu na to, że będą im potrzebne w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i na studia.

Nauka zdalna rozpoczęła się 25 marca i wielu uczniów od tego czasu nie miało kontaktu na żywo z kolegami i nauczycielami, chyba że skorzystali z konsultacji. To dlatego pod szkołami można było spotkać grupki młodzieży ze świadectwami w radosnych pogaduszkach.