Tysiące ludzi w regionie wciąż bez prądu. Nieczynne są sklepy, stacje benzynowe, apteki,...

Prądu od piątku nie ma m.in. w Chojnie.

- Jeśli ktoś ma kuchenkę gazową, to wygrał w totka - mówi Barbara Andrzejczyk, mieszkanka Chojny. - W domach jest zimno, lodówki ciekną, niektóre sieci komórkowe nie działają. Zamknięte są sklepy, apteki, wszystko. Pozdrawiam z ciemnej Chojny - dodaje

.

Nieliczne stacje benzynowe w regionie działały dzięki prądotwórczym agregatom. Do każdej ustawiały się gigantyczne kolejki. Tak było m.in. w Osinowie Dolnym, gdzie na agregatach działały jedynie dwie z sześciu stacji. W części okolicznych wsi nie ma także wody.

- Nie mamy prądu od piątku od 22.30, nie działa część sieci komórkowych - mówi Katarzyna Kupczyk, sołtys Gądna w gminie Moryń. Nikt ze mną jako sołtysem nie kontaktował się w sprawie żadnej pomocy dla mieszkańców. Na szczęście w Moryniu wczoraj sklepy były czynne, to chociaż ludzie sobie wodę kupili. Mam kontakt z kierownikiem posterunku energetycznego w Mieszkowicach, mieli nam prąd włączyć w niedzielę wieczorem, ale się nie udało. Przewidywany czas na teraz to chyba środa. Ci, którzy mają kuchnie indukcyjne i wszystko na prąd, to po prostu koczują - dodaje.