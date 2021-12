Tygodniowy przegląd prasy 5.12.2021: Szczecin, 28.11-4.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczecina

Przegląd tygodnia: Szczecin, 5.12.2021. 28.11 - 4.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Protest w sprawie podwyżek dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie trwa, choć część osób wróciła już do pracy. Porozumienia w władzami miasta na razie nie widać. Do niedzieli może zapaść decyzja, co dalej z protestem.

Najnowszy raport zachorowań na COVID-19 w Szczecinie, woj. zachodniopomorskim oraz w całej Polsce z 4.12.2021. Sprawdź aktualne dane z Ministerstwa Zdrowia.

Według najświeższych informacji szczecińskich kierowców czeka bardzo ważna zmiana. Jeszcze w grudniu pojawi się docelowa organizacja ruchu w okolicy węzła Granitowa.