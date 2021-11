Tunel pod Świną z dwoma wyjściami ewakuacyjnymi. Właśnie trwa ich budowa [ZDJĘCIA]

To nie jedyne prace, jakie są prowadzone wewnątrz tunelu. Do jego wnętrza wprowadzono maszynę TULC. Ostatnio odbył się jej próbny rozruch. Będzie ona służyć do betonowania i deskowania wsporników oraz montażu prefabrykatów konstrukcji wewnętrznych.

Ale sporo dzieje się także w komorze startowej na wyspie Uznam oraz komorze odbiorczej na wyspie Wolin, gdzie prowadzone są prace związane z demontażem Wyspiarki i systemów, które ją wspomagały. W szybie odbiorczym trwają roboty przygotowawcze do wykonania łoża dla bram TBM. Następnie przy pomocy dźwigu będą one transportowane na powierzchnię.

W szybie startowym demontowana jest rama oporowa, która była potrzebna w momencie startu maszyny TBM.

Także po obu stronach Świny, w rejonie tunelu wykonywanego metodą stropową, odbywają się roboty wykończeniowe konstrukcji rampy. Dodatkowo na wiaduktach, które powstały nad rampą dojazdową, trwa montaż barier.