Tu biło serce handlowe miasta. Nabrzeże w Szczecinie 100 lat temu

Tu biło serce handlowe miasta, które powstało nad rzeką i od wody się nie odwracało. Zobaczmy, jak wyglądała ta część miasta jeszcze sto lat temu. Nabrzeże Bollwerk było przez kilka wieków głównym nabrzeżem średniowiecznego Szczecina i przede wszystkim służyło miastu jako port handlowy. Co oznacza słowo "bollwerk"? - Użyte tu określenie "Bollwerk" (a w języku środkowo-dolnoniemieckim "bolwerk") oznaczało nie tylko brzeg rzeki jako taki, ale również każde jego drewniane umocnienie z grubych bali, wał ochronny, a nawet groblę - mówi Jan Iwańczuk, pasjonat historii Szczecina. - Z czasem pierwotne znaczenie tego określenia tak skutecznie znikło ze świadomości językowej, że zaczęto tak mówić również o kamiennych nabrzeżach. Na całej długości muru miejskiego ciągnącego się wzdłuż brzegów rzeki Odry usytuowane były tzw. bramy wodne (furty), a u wylotu ulic przechodzących przez te bramy, położone były wysunięte w kierunku rzeki pomosty ładunkowe, przerzucone ponad bagnistym brzegiem Odry. Do czasu budowy trwałego nabrzeża z zacumowanych na rzece statków przemieszczano nimi towary do spichlerzy wybudowanych wzdłuż murów miejskich, a przygotowane do wysyłki przenoszono na statki.