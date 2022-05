Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych w Szczecinie. W tym roku więcej kandydatów

Kandydaci mogą aplikować do 3 szkół. W ramach tych trzech szkół można wskazać dowolną liczbę klas. We wniosku określa się kolejność od najbardziej do najmniej preferowanej szkoły, ponieważ system operuje wierszami i robi to tak długo, dopóki nie znajdzie optymalnej dla ucznia klasy. Jeżeli znajdzie, przypisuje ucznia jako zakwalifikowanego i nie sprawdza pozostałych wyborów.

- W tej chwili pierwszy prawie podwójny rocznik (uczniowie, którzy poszli obowiązkowo jako siedmiolatkowie i dobrowolnie jako sześciolatkowie do I klasy przyp. red.) kończy klasę VIII, co powoduje, że mamy o prawie 1400 uczniów więcej - mówi Lidia Rogaś, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. - I daje nam to bardzo dużą liczbę potencjalnych kandydatów - prawie 5 tysięcy. W roku poprzednim było 3,5 tysiąca.

W związku z tym przygotowano więcej miejsc w szkołach ponadpodstawowych: