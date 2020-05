Truskawki i nowalijki w Szczecinie. Sprawdzamy ceny!

Hurtownicy spodziewają się, że ceny truskawek w tym roku raczej nie będą niższe niż 5 zł za kilogram. W ubiegłym roku kosztowały o 20 proc. mniej.

- A to z powodu suszy i braku rak do pracy – tłumaczą. – Nie będzie komu zbierać truskawek z plantacji, bo granice są i będą zamknięte, to nie przyjadą na zbiory owoców Ukraińcy czy też Rumuni – żalą się i podpowiadają, że podobny problem, ale ze zbiorami szparagów mieli Niemcy. – A tam szparagi to niemal potrawa narodowa –zaznaczają. – Niemcom bardzo zależało na tych zbiorach więc mimo epidemii koronawirusa sprowadzili pracowników z Rumunii specjalnymi samolotami. U nas też można byłoby tak zrobić.