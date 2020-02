Trener Pogoni Szczecin: Musi być lepiej niż w poprzednich rozgrywkach

Sytuacja kadrowa zespołu przed wyjazdem do Płocka Nic się nie zmieniło w ostatnich dniach. Adam Frączczak i Zvonimir Kozulj nie będą grać ze względu na ostatnie kontuzje, Mariusz Malec też, bo jeszcze potrzebuje trochę czasu na pracę treningową. Oczywiście nadal też nie ma Kamila Drygasa. Robi duże postępy w rehabilitacji i może pod koniec lutego dołączy do treningów z zespołem. Ogólnie - sytuacja może i jest trochę lepsza niż w paru innych okresach. Cieszy nas to, bo to wpływa na jakość przygotowań, jest odpowiednia rywalizacja.

Kiedy wróci Zvonimir Kozulj do gry? Zvonek już trenuje z drużyną, ale uczestniczy w lżejszych zajęciach. Ma zgodę na takie ćwiczenia. Stopniowo będziemy podnosić zawartość treningów i intensywność jego pracy. Krok po kroku będzie wracał do składu. Potrzebuje kilka tygodni, by dojść do właściwej formy.

Podsumowanie okresu zimowego Generalnie jestem zadowolony. W Turcji mieliśmy fantastyczne warunki i świetną pogodę do trenowania. Przez cały okres były kłopoty, jak np. kontuzja Kostasa w sparingu z Herthą. Matynia, Cibicki, Hostikka też musieli trochę odpoczywać. W sztabie trenerskim jest dużo doświadczenia, więc spokojnie podchodziliśmy do tego i robiliśmy swoje. Ważne jest to, że nasi utalentowani chłopcy nie mogli z nami trenować z powodu styczniowego wypadku. Bardzo nas to zdenerwowało, bo mogli podczas przygotowań wejść na wyższy poziom. Nieraz na treningach brakowało nam 6-7 zawodników i to odczuwaliśmy, ale od momentu, gdy jestem w Pogoni to nauczyłem się radzić z kłopotami. Wykuwaliśmy to, co najlepsze.

Paweł Cibicki

Paweł pewnie odpowiedziałby, że chce zagrać i jest na to gotowy. Ja uważam, że jest na dobrej drodze, by osiągnąć dobrą formę. Fajnie, że do nas dołączył – ma dużo jakości, technicznie jest dobrze przygotowany. Działa dobrze pod presją, stwarza dobre sytuacje. Ma duży potencjał i jestem przekonany, że jak fizycznie będzie w 100 procentach gotowy to będzie potrafił to pokazać. Ale jeszcze potrzebuje treningów, rywalizacji, by do tego dojść. W Płocku na pewno nie zagra przez 90 minut.

Optymalna pozycja Cibickiego

Czuje się dobrze na lewym skrzydle jak i w ataku. Rozmawiałem z nim o tym i raczej go widzę na skrzydłach. My gramy elastycznie, więc nie będzie tylko szykowany na jedną pozycję. Wszyscy wiemy, że ostatnio Paweł grał mało w poprzednich klubach, ale ja nie bardzo interesuję się przeszłością. U nas potwierdził, że ma dużo jakości. Teraz razem współpracujemy, by na nowo wypracował swoją pozycję w piłce. Nie wszystkie kariery przebiegają prosto – z dołu do góry.