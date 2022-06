Trasy spacerowe do 41 km od Szczecina. Pomysły spędzenie czasu w weekend 18 - 19 czerwca

Spacerem w pobliżu Szczecina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 41 km od Szczecina, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,4 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podejść: 1 250 m

Suma zejść: 1 244 m

Trasę dla spacerowiczów ze Szczecina poleca Kubsonix

Prawie Puszczygórek :P

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 159,02 km

Czas trwania spaceru: 53 godz.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 785 m

Suma zejść: 798 m