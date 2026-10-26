Spis treści
Ścieżki rowerowe w pobliżu Szczecina
We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 2.0 km od Szczecina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.
Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.
Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.
Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 31 października w Szczecinie ma być 10°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 listopada w Szczecinie ma być 8°C. Nie będzie padać.
🚲 Trasa rowerowa: Niebuszewo Bartoszewo Niebuszewo
- Początek trasy: 📍
- Stopień trudności: 2.0
- Dystans: 31,16 km
- Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 47 min.
- Przewyższenia: 98 m
- Suma podjazdów: 778 m
- Suma zjazdów: 776 m
Rowerzystom ze Szczecina trasę poleca Taksa
Trasa dla wszystkich: głównie ścieżki rowerowe i drogi w lesie. Na koniec mocny podjazd 6% na ul. Miodowej. Można go ominąć, jadąc lasem koło Arkonki.
🚲 Trasa rowerowa: Szlak Bielika Ustowo - Pargowo - przebieg oficjalny
- Początek trasy: 📍Polska, Pomorze Zachodnie, Szczecin, Kołbaskowo
- Stopień trudności: 2.0
- Dystans: 15,4 km
- Czas trwania wyprawy: 58 min.
- Przewyższenia: 0 m
- Suma podjazdów: 0 m
- Suma zjazdów: 0 m
Trasę rowerową mieszkańcom Szczecina poleca Traseo_Szlaki_Official
„Szlak Bielika” to trasa rowerowa nawiązująca nazwą atrakcji przyrodniczej gminy Kołbaskowo - siedliska Bielika. Na chronionym terenie Natury 2000, przylegającym do rozlewiska Dolnej Odry możemy podążać m.in. malowniczymi polnymi drogami. Trasa na wielu odcinkach piaszczysta i odpowiednia dla rowerów górskich. Szlak przebiega przez miejscowości: Ustowo, Siadło Dolne, Moczyły, Kamieniec, Pargowo. Oferuje rowerzystom możliwość podziwiania unikatowej flory i fauny.
🚲 Trasa rowerowa: Dolina Miłości - Schwedt - Gartz - Szczecin
- Początek trasy: 📍Schwedt Szczecin
- Stopień trudności: 1.0
- Dystans: 78,21 km
- Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 53 min.
- Przewyższenia: 0 m
- Suma podjazdów: 0 m
- Suma zjazdów: 0 m
Trasę dla rowerzystów ze Szczecina poleca Maximsyndicate
Zaproponowana trasa to taki szczeciński klasyk wycieczkowo-rowerowy. Bardzo dużo osób jedzie pociągiem ze Szczecina, wysiada w Chojnie. Następnie rowerem do Doliny Miłości i później przez Schwedt, szlakiem rowerowym Odra-Nysa wraca do Szczecina.
Ja wysiadam dwie stacje kolejowe przed Chojną - w Krzywinie Gryfińskim. Stąd droga prowadząca do Krajnika Dolnego jest rzadziej uczęszczana, bardziej malownicza, a sam Krzywin położony jest 40 metrów wyżej niż Chojna. Zatem jedziemy z górki.
Ale ile osób zna tak naprawdę dobrze atrakcje i widoki, jakie znajdują się wzdłuż tej trasy? Pokonywałem ją wielokrotnie za każdym razem z kimś innym. Większość osób przejeżdża obok najlepszych punktów widokowych, nawet o nich nie wiedząc.
Zresztą sami obejrzyjcie fotografie.
Jaka będzie pogoda?
🚲 Trasa rowerowa: Puszczygór by bike ;)
- Początek trasy: 📍
- Stopień trudności: 2.0
- Dystans: 55,5 km
- Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 37 min.
- Przewyższenia: 150 m
- Suma podjazdów: 3 308 m
- Suma zjazdów: 3 314 m
Kubsonix poleca trasę rowerzystom ze Szczecina
Trasa wymagająca, wychodzi cos koło 58km, nie można ufać nawigacjom w telefonach, lubią sie gubić jak widać, trzymać się szlaków i będzie git, a jak nie to km będą pączkować :P
Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych.
Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!
Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!
Jak dbać o rower?
Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.
Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.
Akcesoria rowerowe - co warto mieć?
Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest:
- oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower
- a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.
Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje.
Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać:
- błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy
- odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności
- stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower
- zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu
- saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy
- uchwyt na bidon oraz bidon
- koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy
- fotelik dla dziecka - dla rodziców
- pompka
- stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower
- akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru
Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.