Trasy rowerowe do 131 km od Szczecina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Ścieżki rowerowe w okolicy Szczecina

Stopień trudności: 2

Dystans: 67,58 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 290 m

Suma zjazdów: 1 298 m

Trasę dla rowerzystów ze Szczecina poleca Kys30

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Cedyński klub rowerowy zorganizował rajd. Ciekawi ludzie i ciekawa trasa do tego piękna pogoda umilała nam dzisiejszy dzień.

Meta rajdu i poczęstunek znajdował się u podnóża góry Czcibora.