Trasy nordic walking do 41 km od Szczecina. Urokliwe trasy na weekend 2 - 3 marca

Trasy nordic walking w pobliżu Szczecina

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 41 km od Szczecina. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innych użytkowników Traseo nadaje się również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka będzie pogoda w Szczecinie. W sobotę 9 marca według prognozy pogody ma być 5°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Z wizytą przy Dębach ;) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,61 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podejść: 1 147 m

Suma zejść: 1 130 m Kubsonix poleca trasę mieszkańcom Szczecina Fajna trasa biegowa w Puszczy Wkrzańskiej. Łatwiejsze wzniesienia niż w Puszczy Bukowej, ale zmęczyć też się można :P Można ją wydłużyć do półmaratonu, zahaczając o Policę i Przęsocin. Można wykręcić tylko dychę, omijając Dęby. Serdecznie polecam :D

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rajd po Puszczy Bukowej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,92 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 158 m

Suma podejść: 584 m

Suma zejść: 660 m Amatorom nordic walking ze Szczecina trasę poleca Deiv

Rajd zaczęliśmy od zwiedzania Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, dalej przeszliśmy przez Puszcze Bukową.Ogród Dendrologiczny w Glinnej jest znany w Polsce z rosnących tu kilku największych w naszym kraju okazów drzew obcego pochodzenia. Położony jest na południowo - wschodnich obrzeżach Wzgórz Bukowych, na pograniczu Równin Wełtyńskiej i Pyrzycko-Stargardzkiej. Otaczające go morenowe wzgórza pokryte wysokim bukowym lasem, łagodzą negatywny wpływ zimnych wiatrów ze wschodu, północy i zachodu.Historia ogrodu sięga roku 1823, gdy powstały tu prywatne szkółki drzew, przejęte w 1870 roku przez nadleśnictwo państwowe w Śmierdnicy.Zgromadzona tu kolekcja liczy obecnie ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów, przede wszystkim egzotycznych.Różnorodność siedlisk Wzgórz Bukowych powoduje, że wykształciły się tu wyjątkowo liczne zbiorowiska roślinne z bardzo bogatą florą. Stwierdzono tu 25 zespołów zaroślowych i leśnych, 15 zespołów roślinności wodnej, 38 mokradłowych, 42 zespoły muraw, łąk i okrajków oraz 30 ruderalnych i segetalnych.

Flora Puszczy Bukowej obejmuje ok. 1250 gatunków roślin, w tym 63 gatunki podlegające całkowitej ochronie (m.in. cis pospolity, jarząb szwedzki, rokitnik zwyczajny, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, wiciokrzew pomorski, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, storczyk krwisty, buławnik wielkokwiatowy). Na terenie Puszczy w licznych dolinach strumieni występują łęgi: olszowo – jesionowe, jesionowe (podgórskie). W bezodpływowych zagłębieniach terenu z wysokim poziomem wody występują olsy i łozowiska. W południowej części Puszczy funkcjonuje Arboretum w Glinnej.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wzdłuż Iny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,13 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 217 m

Suma zejść: 216 m Trasę nordic walking mieszkańcom Szczecina poleca Impatiens

Wycieczka piesza przez Goleniów i dalej wzdłuż rzeki Iny

Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.