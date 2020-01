Trafił do Domu Dziecka, teraz potrzebuje pomocy w wejściu w dorosłe życie. Trwa zbiórka pieniędzy

Nowy start dla Matusza

Przez 2 lata przebywał w Pogotowiu Opiekuńczym, rok w Domu Dziecka. Po skończeniu gimnazjum został wysłany do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, został kucharzem, nie było to jednak jego marzenie. Interesuje go mechanika.

Skończył szkołę w 2018 roku i powrócił do Domu Dziecka. Spędził tam jedną noc i rano następnego dnia nakazano mu opuścić Dom Dziecka. Został pozostawiony sam sobie, otrzymał jedynie 1500 zł zasiłku z MOPS. Z powodu braku mieszkania i perspektyw powrócił do mamy i ojczyma. Zamieszkał wraz z nimi i przyrodnim rodzeństwem w zaniedbanej kawalerce. Za pieniądze z MOPSu kupił meble (tapczan i szafę). Podjął pracę w KFC, płacił rodzicom za mieszkanie. Wszystko wydawało się układać Do czasu… Po kilku miesiącach w napadzie agresji, ojczym wyrzucił go z domu.