Torowisko uratowane? Obiecujące spotkanie na alei Wojska Polskiego. Znamy szczegóły

Z informacji "Głosu" wynika, że muzeum popiera pomysł pozostawienia fragmentu torowiska. Nieoficjalnie - chodzi o odcinek do 15 metrów, który znajduje się w pobliżu dawnej fontanny 'Ściana płaczu". Pozostawiony fragment torów byłby poza jezdniami, gdzie poruszają się pojazdy.

Z pomysłem pozostawienia fragmentu torowiska wystąpiło Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej. Liczy się czas.

- Niestety, na część ulicy wjechały już buldożery i dokonują rozbiórki torowiska. Uważamy, że aktualnie powinno wstrzymać się te prace oraz dokonać rozstrzygnięcia, czy poszczególne elementy infrastruktury należy zachować dla potomności, a najlepiej w jaki sposób to zrobić - czytamy w liście do redakcji. Chodzi nie tylko o tory, ale również informację o dziejach komunikacji miejskiej, która mogłaby stanąć w formie przystanku tramwajowego.

- W tej sprawie powinni się wypowiedzieć eksperci. To oni w pierwszej kolejności powinni ocenić czy coś stanowi wartość historyczną i warto to wyeksponować. Z tego co wiem trwają ustalenia w tej kwestii - napisał w mediach społecznościowych Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.