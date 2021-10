Tor kolarski w Szczecinie z tajemniczym muralem. Jakie jest przesłanie?

Nie jest tajemnicą, że stan szczecińskiego toru kolarskiego pozostawia wiele do życzenia, a autor dzieła chciał tchnąć w to miejsce nowego ducha. Wybór nie jest przypadkowy, gdyż to dla niego szczególne miejsce. Jeśli chcemy zobaczyć srokę na żywo to musimy się spieszyć, gdyż sam autor nie wie jak długo może przetrwać.

- Tor kolarski jest mi bliski jeszcze z czasów młodzieńczych, dlatego postanowiłem zmienić właśnie to miejsce. Wyszedłem z inicjatywą do administracji obiektu, gdzie spotkałem się z ciepłym przyjęciem i sympatyczną reakcją. Umożliwili mi pracę na tej ścianie, która na początku trochę odrzucała moje próby. Ostatecznie się udało, ale z każdym deszczem mam obawy, że wszystko spłynie - opowiada Wkrzański.