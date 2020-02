TOP. Najlepsze pączki w Szczecinie? Tutaj kupisz najlepsze pączki według naszych Internautów

A jaki powinien być dobry pączek?

- Dobry pączek musi mieć złoty pierścień. Ta oponka wskazuje nam na to czy pączek jest dobrze wyrośnięty, jeżeli oponka ma bąble to znaczy, że fermentacja nie przeszła całkowicie, z kolei jeżeli ma fałdy, to znaczy, że jest przerośnięty. Trzeba brać pod uwagę sprężystość - czyli po naciśnięciu ciasto powinno wracać na swoje miejsce. No i oczywiście smak i zapach. Lukier też nie powinien się kruszyć - wyliczają eksperci.