Tomas Podstawski będzie grał w Norwegii. Kibice Pogoni Szczecin zaskoczeni! ZDJĘCIA

Tomas Podstawski związał się z norweskim klubem Stabaek IF, który zajmuje obecnie 16. pozycję (ostatnią) w norweskiej Eliteserien. W 18 meczach drużyna zdobyła 13 punktów i do bezpiecznej pozycji traci trzy oczka. Podstawski ma pomóc w uratowaniu się przed spadkiem. Zadebiutować może już podczas najbliższego weekendu – w Sandefjord.

Stabaek to bardzo pogoniarski klub. W sezonie 2018/19 drugim trenerem był tam Kazimierz Sokołowski, który w latach 80. grał w Pogoni (218 występów i 26 bramek) i zaliczył 2 występy w reprezentacji Polski. Sokołowski po wyjeździe z Polski trafił do Austrii, a w połowie lat 90. do Norwegii i tam osiadł. Karierę robił tam jego syn Tomasz, który raz nawet zagrał w kadrze Norwegii, a obecnie jest jednym z opiekunów juniorów Stabaek. Tomasz Sokołowski z powodu problemów zdrowotnych zakończył już karierę piłkarską, choć ma 37 lat. Koncentruje się na trenerce.