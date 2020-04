To będzie turystyczna perełka. Nadodrzański most w przebudowie

Zielone światło dla wyjątkowej trasy rowerowej. Most w Siekierkach do remontu!

Most Siekierki - Neurüdnitz połączy Trasę Pojezierzy Zachodnich z systemem niemieckich tras rowerowych w Brandenburgii. Na Pomorzu Zachodnim szlak będzie liczył ponad 420 km i poprowadzi przez malownicze obszary pojezierzy Myśliborskiego, Choszczeńskiego, Ińskiego, Drawskiego i Szczecineckiego. Trasa ma dwie odnogi. Południowa, rozpoczyna się właśnie w pobliżu Siekierek i prowadzi aż do Białego Boru. Już dziś, od mostu w Siekierkach można dojechać nową, liczącą 36 km trasą do Trzcińska Zdrój. Dalej, szlak wiedzie drogami gminnymi i leśnymi przez Dobropole, Góralice i Tchórzno do Myśliborza. Część jest tu gotowa, część wymaga oznakowania, część jest projektowana.