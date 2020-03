The Tall Ships Races 2021 w Szczecinie. Miliony na organizację przyszłorocznego finału regat

- Mamy to! Regaty znów odbędą się w Szczecinie. To niesamowite, bo jesteśmy pierwszym miastem w historii, które po raz czwarty zorganizuje tę imprezę - mówił w 2018 roku Piotr Krzystek, prezydent miasta.

W 2021 roku największe żaglowce świata będą rywalizować na trasie Kłajpeda-Petersburg-Tallinn-Maarianhamina-Szczecin. Finał The Tall Ships Races 2021 odbędzie się w dniach 31 lipca - 3 sierpnia. Już trwają przygotowania do imprezy.

W podobnym tonie wyraża się radna Edyta Łongiewska-Wijas.

- Rozumiem znaczenie regat dla miasta. Lecz ewidentnie mamy do czynienia z niepokojącą dysproporcją. Ładujemy publiczne pieniądze w ogromnej skali w rozrywkę, często pośledniej jakości, zapominamy o wspieraniu lokalnych twórców, czy rozwijaniu kultury. Żaglowce są atrakcyjne, ale towarzyszy im oprawa jarmarczna, kiczowata. Ściągamy przebrzmiałe gwiazdy, epatujemy pajdą ze smalcem i szmelcownymi dmuchanymi zamkami. Po co? Żaglowce tego nie potrzebują. Jestem pewna, że tak wysoki budżet regat można byłoby zracjonalizować i grube miliony przeznaczyć na ważniejsze cele, bez szkody dla istoty imprezy. Jestem też pewna, że nic takiego się nie stanie. Radni z KO i Bezpartyjnych w tej sprawie, jak i wielu innych, będą robić to, co potrafią najlepiej - biernie i w milczeniu, bezkrytycznie przyjmować każdą głupotę. W tym marnotrawienie pieniędzy na prowincjonalną, jarmarczną oprawę regat.