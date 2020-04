Terytorialsi uczestniczą w wspólnych patrolach z policją

Wspieranie policyjnych patroli przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej trwa w całym kraju. Działania te są prowadzone na mocy decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Zakres pomocy obejmuje udział we wspólnych patrolach, których zadaniem jest sprawdzenie, czy przestrzegane są wprowadzone w ubiegłym tygodniu rygory w zakresie wychodzenia z domów. Przypomnijmy: wyjść z domu można tylko w ważnej życiowej potrzebie, np. do lekarza, apteki czy na zakupy, należy zachować odstęp minimum dwóch metrów a razem mogą poruszać się tylko rodzić z dziećmi do 13 roku życia.

W Zachodniopomorskiem do wsparcia policjantów na patrolach skierowanych zostało kilkudziesięciu żołnierzy Obrony Terytorialnej. Patrol wygląda tak, że bierze w nim udział co najmniej jeden policjant i jeden żołnierz. Obaj, dla bezpieczeństwa, wyposażeni są w jednorazowe rękawice i maseczki.

Zachodniopomorscy terytorialsi zostali skierowani do wspierania policjantów m.in. w ramach działań Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie do komisariatów Szczecin - Dąbie i Szczecin - Pogodno. Wspólne patrole prowadzą także z policjantami z komend w Stargardzie, Choszcznie, Gryfinie, Chojnie i Policach. W weekend terytorialsi brali udział także w patrolach w miejscowościach nadmorskich, istniała bowiem obawa, że piękna pogoda zachęci część osób do wyjazdu nad morze.

- Służby: policja, ale także straż graniczna, strażacy czy żandarmeria wojskowa a także my ciężko pracują, by maksymalnie ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się pandemii - podkreśla płk Grzegorz Kaliciak. Zaznacza jednak, że najważniejsza jest indywidualna odpowiedzialność. - Proszę wszystkich, by pozostawali w domach, by brali odpowiedzialność za podejmowane decyzje o wychodzeniu na zewnątrz i narażeniu się na kontakt z innymi ludźmi. Bierzemy w ten sposób odpowiedzialność za zdrowie i życie nas samych, naszych rodzin i innych ludzi. Jeśli tak będziemy myśleli, będziemy bezpieczniejsi - podkreśla dowódca zachodniopomorskiej brygady OT.