Teren wokół SP nr 35 przeszedł przemianę. Na plus! Zobacz na zdjęciach

Inwestycje oświatowe to nie tylko duże remonty i przebudowy, to także drobne i z pozoru niezauważalne na pierwszy rzut oka zadania. Należą do nich m.in. te, które wykonano w ostatnim czasie wokół Szkoły Podstawowej nr 35.

W ubiegłym roku budynek szkoły przeszedł gruntowną, kosztującą ponad 11 mln zł termomodernizację. W tym roku przy placówce pojawiły się dodatkowe elementy zagospodarowania terenu.

Przy obiekcie szkoły zamontowane zostały dwie wiaty ze stojakami rowerowymi. Pomieszczą one 28 rowerów. Koszt montażu wiat wyniósł ok. 50 tys. zł.