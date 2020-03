Tego się nikt nie spodziewał! Nagła zmiana pogody. Zobaczcie prognozy

Pogoda w Szczecinie i nad morzem

- Sobota będzie jeszcze pogodna - mówi Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus. - Będzie słonecznie, a termometry w Szczecinie będą pokazywały nawet 14 stopni Celsjusza. Nad morzem ma być chłodniej - około 10 stopni C. Ale rano w niedzielę pogoda może nas zaskoczyć.

Jak twierdzi synoptyk, rano w Szczecinie może pojawić się śnieg.

- I ten śnieg będzie padał także do południa - zapowiada Krzysztof Ścibor. - Temperatura w Szczecinie spadnie do najwyżej 2 stopni C. Ale będzie też wiać nieprzyjemny i zimny wiatr z północnego-wschodu, więc odczuwalna temperatura to będzie około minus 10 stopni C.

Ten wiatr ma być silny, w porywach nawet do 70 kilometrów na godzinę.

- Będziemy musieli przed wyjazdem samochodem sprzed domu trochę pomęczyć się ze skrobaniem szyb w autach - mówi synoptyk i dodaje, że to skrobanie szyb czeka nas codziennie od niedzieli do środy. - Dopiero w środę zacznie się przejaśniać, ale to nie znaczy, że od razu będzie ciepło. Temperatura ma wzrosnąć zaledwie do 5 stopni C. Ale już nie powinien wiać tak silny wiatr.