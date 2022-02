Teatr Współczesny w Szczecinie z pierwszą premierą w tym roku. Będzie o seksie!

- To przedstawienie trochę o tym, co wiemy przypadkiem, o wiedzy, którą dostajemy pokątnie w pakiecie i przede wszystkim o relacjach między ludźmi - mówi Michał Buszewicz, reżyser. - Nasze wczesne doświadczenia seksualności są różne. Bywają trudne, śmieszne, nieporadne. W tym spektaklu chcemy o nich opowiedzieć. O sobie, swoich przeżyciach, dylematach i zachwytach. Opowiemy o błędach, które kiedyś wydawały nam się końcem świata, a mimo to dziś potrafimy się z nich śmiać. Chcemy, żeby widz wyszedł z przedstawienia z przekonaniem, że wszyscy jesteśmy podobni, chociaż mamy różne doświadczenia.