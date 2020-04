TAXI w Szczecinie będą droższe? Radni są za. Taksówkarze mają szansę na podwyżki

Według wnioskodawców, obecne stawki są najniższe w Polsce i wymagają zmian. Pod uchwałą podpisało się ponad 400 osób.

- Aby zarobić na życie ok. 2,2 tys. zł, kierowca musi utargować ok. 6 tys. zł z czego opłata za paliwo wynosi ok. 2 tys. zł, ZUS -1,3 tys. zł, opłata dla korporacji od 540 do 640 zł. Z tych pieniędzy nie ma szans na naprawę samochodu, ubezpieczenie, przeglądy, co dodatkowo uszczupla budżety domowe taksówkarzy - wyjaśnia Danuta Falkowska, jedna z inicjatorek uchwały.