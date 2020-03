Targi Edu Day w Szczecinie. Co ciekawego przygotowano dla uczniów?

Targi Edu Day to niepowtarzalna okazja, żeby porozmawiać z przedstawicielami uczelni wyższych i dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych trendów w edukacji i na rynku pracy, zasięgnąć porad ekspertów czy obrać swój życiowy cel dzięki rozmowie z doradcą zawodowym.

Dla wielu uczniów, Targi Edu Day to ostatni dzwonek przed maturą na to, aby zdecydować jaki kierunek kształcenia wybrać. Dlatego na targi przyszli nie tylko uczniowie indywidualni, ale też całe klasy wraz z nauczycielami.