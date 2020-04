Taksówki w Szczecinie będą droższe? Kierowcy chcą podwyżek opłat

- W Szczecinie obowiązują jedne z najniższych stawek w Polsce. Aby zarobić na życie około 2200 złotych kierowca musi utargować około sześciu tysięcy. Z tego opłata za paliwo wynosi około 200 zł, ZUS - 1300zł, opłata miesięczna do korporacji - 540 zł (kierowca dzienny) lub 650 zł (kierowca nocny); w kosztach tych nie ma już mowy o naprawie samochodu, jego ubezpieczeniu, wymaganych przeglądach, amortyzacji, które to koszty jeszcze uszczuplają budżet domowy - pisze w uzasadnieniu wniosku Danuta Falkowska.

Pomysłodawcy podwyżki chcieliby, aby maksymalna opłata początkowa wynosiła siedem złotych, zamiast obecnie obowiązujących pięciu złotych. Jeśli uchwała weszłaby w życie, to w pierwszej taryfie (obowiązującej w dni powszednie w godzinach od 6 do 22) za przejechany kilometr zapłacilibyśmy trzy złote (obecnie 2,4 zł). Natomiast w drugiej taryfie (obowiązującej w dni powszednie w godzinach od 22 do 6 oraz w niedziele i święta) 4,5 zł za kilometr (obecnie maksymalna stawka wynosi 3,6 zł). Podwyższeniu uległaby również opłata za godzinę postoju. W tej chwili są to 32 złote, a może być 45 zł.