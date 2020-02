Zmiany w L4? Pracodawcy nie chcą płacić chorym pracownikom

33 dni L4 - za taki czas, według dotychczasowych przepisów pracodawcy muszą zapłacić choremu pracownikowi, który nie ma ukończonych 50 lat. Jednak firmy zatrudniające do 10 osób chciałyby ten okres skrócić, a ministerstwo pracy ma wystosować do ZUS-u wniosek, by sprawdził koszty ...