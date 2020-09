Tak wyglądała kamienica na Podzamczu, gdzie mieści się nasza redakcja!

- Ręcznie kolorowana fotka kamienicy, która stała na załączonym do komentarzy miejscu - obok Starego Ratusza, przy drugim rynku.

Okolice Starego Miasta, Nabrzeże Wieleckie oraz Bulwar Piastowski, czyli przedwojenny Bollwerk zostały niemal unicestwione w trakcie II Wojny Światowej. Kamienica, na miejscu której dziś stoi budynek z "Głosem Szczecińskim" była mocno uszkodzona i była jednym z kilku, które stały dłużej niż okoliczne. Są zdjęcia, gdy stoi jeszcze obok ratusza i giełdy... Niestety podobnie jak Giełdę postanowiono ją rozebrać. Należy zaznaczyć, że ze zdobień niewiele zostało już po nalotach - mówi Paweł Ziątek, który pracował przy zdjęciu.

- Ilość detali jest spora, ale dałem radę. Niektóre widać dopiero po mocnym zoomie - sporo różnych płaskorzeźb, orzeł lub inne ptak na narożnym herbie. U góry gryf trzymający pazurami róg dachu i postać z bogato zdobionym nakryciem głowy.

W budynku mieściła się redakcja "General Anzeiger", co sprawia że to miejsce (nie sam budynek, bo jak pisałem przestał istnieć) ma już sporo ponad stuletnią tradycję gazetową. Numery gazety zachowały się do dziś, niektóre mają grubo ponad sto lat i są zdigitalizowane.