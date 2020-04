Tak wybuchła mina z okolic Skolwina. Zdjęcia od saperów

- Nurkowie zeszli pod wodę i założyli ładunki kumulacyjne stosowane przy wypalaniu. Następnie radiowo uruchomili je. Materiał został częściowo wypalony. Kadłub miny został rozszczelniony. To co pozostało zostało wysadzone - mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski z 8 FOW.

Na czas akcji w rejonie Skolwina obowiązywał zakaz przebywania na otwartej przestrzeni w rejonach ulic: Cegłówki, Celulozowej, Stołczyńskiej. Nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców. Akcja rozpoczęła się w środę rano i jej pierwszy etap potrwał do godz. 11. W tym czasie niemiecka mina zawierająca około 800 kg materiału wybuchowego została zneutralizowana metodą deflagracji (powolne wypalanie).

To nie pierwsza akcja w Szczecinie w tym miesiącu. Służby dyżurne 8FOW otrzymały zgłoszenie czterech obiektów pochodzenia militarnego z okresu II wojny światowej zalegających w Odrze Zachodniej w okolicy Bazy Oznakowania Nawigacyjnego.

- Pierwszym etapem operacji było przeprowadzenie rekonesansu celem identyfikacji oraz wstępnej oceny znalezionych przedmiotów przez specjalistów od podwodnych zadań z Grupy Nurków Minerów 12DT. Trzy wykryte w wodzie obiekty sklasyfikowano jako 30-funtowe bomby fosforowe pochodzenia brytyjskiego (bomby zapalające o masie ok 14 kg). Jeden z obiektów nie stanowił zagrożenia - relacjonuje Grzegorz Lewandowski. - Do neutralizacji niewybuchów zaangażowana została Grupa Nurków Minerów oraz załoga holownika H-6 z 12DT. Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi na trasie Szczecin - Świnoujście ruch statków został zatrzymany do czasu zakończenia operacji.

Największym wyzwaniem będzie neutralizacja największej dotychczas znalezionej w okolicy Świnoujścia brytyjskiej bomby lotniczej, potocznie zwanej tallboy. To używana w czasie II wojny światowej mniejsza wersja najcięższej bomby lotniczej grand slam o masie 5340 kg. Została skonstruowana przez brytyjskiego inżyniera Barnesa Wallisa według opracowanego przez niego konceptu bomby earth quake (trzęsienie ziemi).