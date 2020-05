Tak Kamil Grosicki trenował w Szczecinie. Kiedy rozegra pierwszy mecz po pandemii?

Grosicki jest zawodnikiem, który może czuć żal, że z powodu koronawirusa rozgrywki zostały przerwane. Pod koniec stycznia 32-letni skrzydłowy zmienił klub. Po trzech latach gry dla Hull City (przechodził tam, gdy zespół grał w Premier League, został po spadku) został sprzedany do West Bromwich Albion. To też zespół grający w Championship (zaplecze PL), ale z dużo większymi aspiracjami. Hull broni się przed spadkiem, a WBA jest wiceliderem z kilkoma punktami przewagi nad konkurencją. Szanse na awans są duże i głównie to decydowało, że Grosicki zdecydował się na transfer.