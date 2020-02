Szykuje się wielka przebudowa torowisk w centrum Szczecina. Zobacz szczegóły inwestycji

O tym, czy będą chętni do wykonania prac, przekonamy się 29 kwietnia. Wówczas mija termin składania ofert.

Jedno jest pewne: miasto będzie dużym placem budowy, bo obok budowy węzła Łękno czy Granitowa trwają już prace na ulicy Szafera i placu Szarych Szeregów. Wykonawca robi też pierwsze przymiarki do przebudowy węzła Głębokie. A to nie koniec.

- Niedługo ruszymy też z pracami na ul. Wyszyńskiego. Tutaj trzeba będzie zamknąć linie łączące prawobrzeże z lewobrzeżem, dlatego chcemy rozpocząć to przed wakacjami i zakończyć jesienią. To trzeba będzie zgrać z pracami drogowymi na Międzyodrzu. Nie ma co ukrywać, utrudnienia będą duże - mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.