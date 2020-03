Szpital w Zdrojach dostanie nowoczesną karetkę od WOŚP

- Jest to taki jeżdżący szpital. To jest kolejna karetka, która będzie pomagała w nagłych przypadkach. Jej wartość to około mln zł - powiedział Jerzy Owsiak.

Karetka z pełnym wyposażeniem ma trafić do szpitala za kilka tygodni. Placówka ma w swych strukturach największy w województwie Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, którego zespół specjalizuje się w niesieniu pomocy wcześniakom. Do dyspozycji ma już jedną karetkę przeznaczoną do transportu noworodków, to pojazd z 2014 roku.