Szpital na Pomorzanach potrzebuje wsparcia. Jak można pomóc?

- Szpital pracuje obecnie w szczególnych warunkach i to, co w normalnych warunkach byłoby zapasem na wiele, wiele tygodni czy miesięcy, może okazać się niewystarczające. Nie możemy pozwolić sobie na to, by dać się zaskoczyć, że w godzinie ‘W’ czegokolwiek nam zabraknie, bo stawką jest ludzkie zdrowie i życie. Otrzymujemy już sygnały chętnych do pomocy osób prywatnych i firm - informuje Bogna Bartkiewicz, rzecznik szpitala na Pomorzanach.