Szczecińskie uczelnie rekrutują na semestr letni

Na Uniwersytecie Szczecińskim rekrutacja trwa do 25 lutego. Na studiach I stopnia można studiować m.in takie kierunki jak: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia hiszpańska, Filologia polska, Finanse i rachunkowość, Genetyka i biologia eksperymentalna, Informatyka i ekonometria, Informatyka w biznesie, Management instytucji publicznych i public relations, Mikrobiologia, Oceanografia, Optyka okularowa, Pedagogika- profil ogólnoakademicki, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Turystyka i rekreacja.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Internetowy System Rekrutacji na studia II stopnia uruchomił 12 lutego i prowadzi do 26 lutego. W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń), po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR. Dokumenty należy złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów do 28 lutego. Proponowane kierunki na tej uczelni to m.in. Biotechnologia, Zootechnika, Ekonomia, Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Teleinformatyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria transportu, Architektura krajobrazu, Technologia żywności i żywienia człowieka, Transport, Nanotechnologia, Technologia chemiczna.