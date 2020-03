Szczecińskie szpitale przeciwko koronawirusowi. Specjalne procedury na Pomorzanach

Wszystkim osobom wchodzącym na teren szpitala mierzona jest temperatura. Jeżeli wyniesie ona powyżej 38 st. Celsjusza, wówczas taka osoba przechodzi w punkcie medyczno-informacyjnym wywiad epidemiologiczny.

- Pytamy, czy w ciągu ostatnich czternastu dni badany był za granicą, gdzie występuje zakażenie koronawirusem lub miał kontakt z osobą zakażoną lub potencjalnie zakażoną. Jeżeli dana osoba ma objawy zbliżone do tych, jakie powoduje koronawirus, a wymaga pomocy lekarza, trafia do izolatki na odpowiednią izbę przyjęć, gdzie zajmuje się nią personel w odpowiednich środkach ochrony osobistej. Na miejscu jesteśmy w stanie przeprowadzić badania na obecność grypy. Natomiast próbki w kierunku koronawirusa trafiają na ul. Arkońską. Z tego co wiemy, u pacjentów z grypy ryzyka, którzy od nas trafili do tamtego szpitala, wszyscy mieli wyniki ujemne - wyjaśnia Bogna Bartkiewicz.