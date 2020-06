Szczecińskie siłownie i kluby fitness gotowe na otwarcie! Co się zmieni? Sprawdźcie

- Jesteśmy gotowi na przyjęcie klientów w sobotę - mówi Łukasz Bogusławski, menadżer klubu BT Gym w Szczecinie. - Pewne rzeczy wprowadziliśmy sami, jeszcze przed ogłoszeniem zasad bezpieczeństwa w siłowniach i klubach fitness. Chcieliśmy, by pracownicy i klienci czuli się u nas bezpiecznie i komfortowo. Pomimo tego, że to wydatki, mamy nadzieję, że korzystający docenią nasze starania i będą do nas wracać. Przeprowadziliśmy nawet nasze wewnętrzne badanie, związane z zabijaniem koronawirusa. Zakupiliśmy sprzęt do ozonowania i myślę, że będziemy go używać już nawet po zakończeniu pandemii, bo jakość powietrza znacznie się polepszyła - dodaje menadżer BT Gym, w którym w weekend klienci napotkają na małe dni otwarte klubu. - Jeżeli chodzi o liczbę klientów w danym czasie, to pomaga nam to regulować nasz system informatyczny, który nie zarejestruje więcej osób, niż powinno być. Dodatkowo nasz klub mieści się na dwóch piętrach, miejsca jest sporo dla każdego, więc nie martwimy się także o zachowanie odległości. Nie byliśmy też zmuszeni do przestawiania sprzętów.