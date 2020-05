Szczecińskie sądy wracają do pracy. Będą wyglądać całkiem inaczej. Jakie będą zasady?

Tradycyjnych rozpraw w sądach nie było od marca. Sędziowie zajmowali się tylko najpilniejszymi sprawami. Od poniedziałku sądy wracają do wymierzania sprawiedliwości na rozprawach w budynkach sądu. Sprawdziliśmy, jak to będzie funkcjonowało w Szczecinie.

- Ruszamy od poniedziałku. Obostrzeń jest wiele, aby zachować bezpieczeństwo - mówi sędzia Maciej Strączyński, prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Wydał szczegółowe zarządzenie, jak sądy mają być przygotowane na nowe czasy. Osoba wezwana na rozprawę zostanie wpuszczona do budynku dopiero na dziesięć minut przed wyznaczanym czasem wezwania. Po przekroczeniu drzwi będzie musiała zdezynfekować dłonie i obowiązkowo używać maseczki.

- Maseczki będą używane także na salach rozpraw. Sąd może pozwolić na chwilę ją zdjąć, aby ustalić tożsamość osoby - dodaje prezes Strączyński.

Każda osoba wchodząca do budynku będzie miała mierzoną temperaturę. W przyszłości ręczne mierzenie zastąpi elektroniczna maszyna. Pierwsze co rzuci się w oczy na korytarzach, to brak ławek i krzeseł. Zostały usunięte, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.