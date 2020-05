Szczecińskie kluby wracają do życia. Kolejne imprezy w weekend

W nowych warunkach sanitarnych, zgodnie z zaleceniami rządu oraz GIS, klienci będą musieli zachować 2m odległości od siebie, stoliki również będą rozstawione co najmniej w takim dystansie. Przy jednym stoliku będą mogły przebywać osoby zamieszkujące razem, w innym wypadku odległość pomiędzy nimi powinna wynosić minimalnie 1,5 m i nie mogą siedzieć naprzeciwko siebie. Do części klubowej wejdzie maksymalnie 50 osób, do kawiarnianej 40.

"W programie projekcje archiwalnych koncertów klubowych na dużym ekranie oraz dobra bluesowa muzyka! Otwieramy dla Was także scenę, na której można muzykować na epidemicznych zasadach (własny instrument, pałeczki, obowiązkowa maseczka). W klubie będą zachowane zasady dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 zgodnie z rządowymi wytycznymi" - czytamy na stronie lokalu.

O planach reaktywacji informuje Rocker Club. "Rząd odmraża gospodarkę, Rocker w ostatniej fazie remontu, to wszystko wskazuje na to, że czeka nas wspaniałe lato! Tymczasem Nowy Browar zaprasza Was wszystkich serdecznie do zamawiania dań na wynos. A już niedługo wszyscy widzimy się w Nowym Browarze na powirusowym otwarciu!" - informuje Rocker Club. Nowy Browar można już odwiedzać.