Szczecińskie kino na leżakach obfituje w uczestników. Jakie filmy jeszcze można obejrzeć?

Kino na leżakach to wakacyjna inicjatywa. Do końca lata mieszkańcy Szczecina mogą spędzać każdy czwartkowy wieczór przy filmie na świeżym powietrzu, w różnych lokalizacjach miasta. Miejsca zmieniają się co tydzień. Do tej pory kino odwiedziło m.in. Jeziorko Słoneczne, Wyspę Grodzką, Psie pole czy tak jak ostatni Staw Brodowski.

Repertuar obejmuje dawne kinowe hity oraz oscarowe produkcje. Wszystko emitowane bezpłatnie.