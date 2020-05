Szczecińskie Centrum Żeglarskie wraca do organizowania kursów

Wcześniej, po długiej przerwie, adepci sportów wodnych powrócili do treningów. W pierwszej kolejności treningi rozpoczęły się w sekcji Optimist, Laser oraz Windsurfing. W ostatni weekend trenowała też Regatowa Reprezentacja Szczecina. - Pierwszego czerwca planujemy uruchomić pozostałe sekcje tj. szkółkę żeglarską Optimist oraz sekcje turystyczne - mówi Małgorzata Miszczuk z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.

Patent można będzie zdobyć jeszcze przed wakacjami. Pierwsza okazja nadarzy się w najbliższy weekend. Kursanci nauczą się prowadzić jacht, w jaki sposób go kotwiczyć, dowodzić załogą, poznają też podstawowe węzły żeglarskie i opanują podstawowe manewry. Aby wziąć udział w kursie należy mieć ukończone 14 lat. Zdobyte uprawnienia pozwolą wypłynąć jachtem na wody śródlądowe i morskie do dwóch mil morskich od brzegu. Szczegółowe informacje znajdują się na www.centrumzeglarskie.pl.

Na terenie CŻ obowiązuje zachowanie odległości 2 metrów między osobami. Dotyczy to również zawodników uprawiających sport – do momentu zejścia na wodę. Nie można tu korzystać z pomieszczeń zamkniętych, szatni i węzła sanitarnego, poza toaletą.

Możliwe jest też już korzystanie z miejsc noclegowych dostępnych w Centrum Żeglarskim. To dwa budynki z pokojami i dwa domki campingowe. Po opuszczeniu pokojów przez gości pomieszczenia zostają w stanie niezmienionym, zabezpieczone i poddane ozonowaniu przez godzinę. Po ozonowaniu pokój jest wietrzony i pozostawiony do dnia następnego w stanie niezmienionym. W pokojach wyłączone z użytku zostają suszarki do rąk. Wyłączone z użytku są: kuchnia, jadalnia, sale rekreacyjne, biblioteczki z książkami oraz kanapy w częściach wspólnych.