Szczeciński muzyk Konrad Słoka śpiewa o dramacie rodzin rozdzielonych przez wojnę

- Mam kochaną żonę, wspaniałego trzyletniego chłopca, w sierpniu urodzi mi się jeszcze córka. Miłość do mojej rodziny to najmocniejsze uczucie jakie kiedykolwiek mi towarzyszyło. Przymusowe pożegnanie z nimi i rozłąka, która może nie mieć końca to koszmar, który ciężko mi sobie wyobrazić. Dla rodzin dotkniętych wojną to surowa rzeczywistość. Uświadomienie sobie tego bardzo mnie przygnębiło. Poczułem potrzebę solidarności i duchowego wsparcia dla ojców, matek i dzieci, które mogą już nigdy się nie zobaczyć - mówi Konrad Słoka o inspiracji do napisania piosenki.