Szczeciński Budżet Obywatelski 2021. Do podziału jest ponad 14 mln zł

Szczeciński Budżet Obywatelski 2021: W puli 14 mln zł

Pomimo pandemii koronawirusa i obostrzeń z nią związanych, już w czerwcu mieszkańcy będą mogli spróbować swoich sił składając wniosek do SBO 2021. To dobra wiadomość dla tych, którzy mają pomysł m.in. na działanie lub inwestycję w swoim otoczeniu.

Tegoroczna pula SBO to 14 606 083 zł. By wziąć udział w zagospodarowaniu tej kwoty, wystarczy mieć pomysł na inwestycję lub działanie w obszarze lokalnym lub ogólnomiejskim, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w podanym terminie zgłosić swój wniosek do magistratu. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

Projekty mogą być: