Szczecińska wokalistka Agata Gołemberska z debiutanckim albumem! Premiera za kilka dni

Agata Gołemberska to wokalistka, a także kompozytorka i autorka tekstów. Uczestniczyła w 8. edycji programu The Voice of Poland. Na początku 2021 roku dołączyła do projektu My Name Is New, w ramach którego wydała takie single, jak: „Uda się”, „Nie na zawsze” oraz „A niech mnie”. Wcześniej można było usłyszeć ją w utworach takich producentów, jak: Suwal, Phil Hollins czy Tropiki.

W twórczości Agaty ciężko doszukiwać się gatunkowej konsekwencji. Nieprzypadkowy jest więc tytuł EP-ki - materiał jest swoistym „pryzmatem”, który rozszczepia głos artystki na różne muzyczne kolory. Znajdziemy tu zarówno elementy R&B, soulu, brytyjskiego house’u i popularnego w latach 90. dance’u.