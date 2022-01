Szczecińska Kolej Metropolitalna: Złożono wniosek o przedłużenie realizacji projektu. Co z dofinansowaniem?

Pierwotnie budowa SKM miała zakończyć się w tym roku, a to jest nierealne ze względu na problemy wykonawcy, który wykonuje inwestycję na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jeśli Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyrazi swoją zgodę na przedłużenie inwestycji, to ponad 500 mln dofinansowania nie jest zagrożone. Nie jest to jednak oczywiste.

- CUPT potwierdza, że 19.01.2022 wpłynęło do pismo beneficjenta tj. Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w sprawie wydłużenia do 31.12.2023 r. terminu zakończenia realizacji jak i okresu kwalifikowalności dla projektu Nr POIS.05.02.00-00-0025/17 pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351" - wyjaśnia Katarzyna Betlejewska z Wydział ds. Komunikacji CUPT. - W celu wydłużenia terminów określonych w Umowie o dofinansowanie danego projektu konieczne jest podpisanie do niej aneksu. W takim przypadku beneficjent powinien przedstawić projektu aneksu i aktualne załączniki do umowy o dofinansowanie, a także dalsze wyjaśnienia w celu przeprowadzenia analizy czy wprowadzone zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu. Ponadto po uzgodnieniu z Beneficjentem niezbędnych dokumentów do aneksowania umowy konieczne będzie, przy takim wydłużeniu terminu realizacji i kwalifikowalności, uzyskanie zgody instytucji zarządzającej (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na wprowadzane zmiany w projekcie.