Szczecińscy radni będą ubiegać się o dofinansowanie budowy mieszkań!

Nadzwyczajną sesję Rady Miasta w Szczecinie zwołano w związku z publikacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii informacji na temat aktualnego stanu środków finansowych dostępnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Powody pośpiechu są dwa. Jeden to fakt, że miasto chce skorzystać z bezzwrotnych środków dotacyjnych w ramach funduszu - przeznaczonych na pozyskanie do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin kolejnych mieszkań przeznaczonych na wynajem. Drugi, to czas.

- Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich złożenia - podkreśla Sylwia Cyza-Słomska z biura prasowego UM. - To dlatego Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości wystąpił z prośbą o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin.