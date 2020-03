Szczecińscy nauczyciele będą walczyć o podwyżki. Chcą zarabiać więcej

- Celem naszego obywatelskiego projektu jest podwyższenie nauczycielskich wynagrodzeń. Nasza propozycja polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Chcemy wprowadzić ten mechanizm poprzez obywatelską inicjatywę ustawodawczą - mówią przedstawiciele ZNP.

Według ZNP dysproporcja pomiędzy zarobkami nauczycieli a sytuacją na rynku pracy jest coraz większa. Taka sytuacja obniża prestiż zawodu nauczyciela. Sprawia też, że nauczyciele rezygnują z pracy w szkole, bo rynek pracy oferuje wyższe wynagrodzenia.

Dlatego ZNP proponuje, aby wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego stanowiły określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Gdyby proponowane przez ZNP rozwiązania obowiązywały obecnie, to od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli według GUS tyle, ile przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w III kwartale 2019 r., a wynagrodzenie zasadnicze stażysty co najmniej 3599 zł. To odpowiednio około 1000 i 800 zł więcej niż obecnie.