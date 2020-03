Szczecińscy artyści mogą liczyć na wsparcie ze strony urzędu miasta

Zamknięte teatry, sale koncertowe i kina, to trudny okres dla artystów, szczególnie tych, którzy nie pracują w instytucjach publicznych i zarabiają głównie na występach i sprzedanych biletach. Dlatego w Urzędzie Miasta w Szczecinie rozpoczęto prace nad stworzeniem specjalnego pakietu wsparcia dla twórców i artystów, którzy swoją aktywność związali ze Szczecinem.

- To optymistyczna wiadomość - oby się ziściła, obyśmy powrócili do naszych działań kulturalnych nie tylko z energią do działania ale i wsparciem, czego całemu środowisku kulturalnemu życzę - komentuje Małgorzata Dzieciniak z Impresariatu Artystycznego "Kultura ze Smakiem".